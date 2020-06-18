Aracında 15 bin 100 paket kaçak sigara bulunan sürücüye ev hapsi - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.Ekip, merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde durdurduğu aracın bagajında 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi, sürücü M.S'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

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