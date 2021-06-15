Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kente yakın arama noktasında durdurulan aracın sürücüsü İ.K. hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, karton kutular içinde 108 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.