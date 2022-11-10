Aracına binerken silahla vuruldu

İstanbul'da, otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Olay, saat 13.10 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araç içinde bekleyen 2 şüpheli, Tayfun Dayan'a evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada saldırdı.

Silahtan çıkan kurşunlar Dayan'ın bacak, bel ve kalçasına isabet ederken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dayan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Dayan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.