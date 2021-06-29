Olayda Tahir Taş (22),Şehitkamil ilçesinde aracına binmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Taş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.