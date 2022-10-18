Aracın çarptığı 2 kadından 1'i öldü

Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı iki kadından biri yaşamını yitirdi.

Tahir Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Sanayi Sitesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Durmuş (62) ile Pürüze Oğur'a (62) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Durmuş kurtarılamadı. Oğur'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.