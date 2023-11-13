Araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir'de, silahlı saldırı sonucu Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 232 Sokak'ta meydana geldi. İçinde Çağatay Arpaz, kardeşi A.A. ve arkadaşı E.G.'nin bulunduğu hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, aracı takip eden motosikletteki kişi ya da kişilerin saldırısında Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi A.A. ile arkadaşı E.G. yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

A.A.'nın tedavisi sürüyor.

Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.