Araca saldırı: Başından vuruldu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otomobile düzenlen silahlı saldırıda bir genç başından vuruldu.

Olay, Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Fırat Öncü (22), kullandığı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken, kendisini yol kenarında bekleyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Öncü, gaza basarak kaçmaya çalışırken, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar arkasından 17 el ateş etti. Caddenin soluna saparak saldırganlardan kurtulmak isteyen Fırat Öncü, kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Otomobil ise park halindeki iki araca çarparak durabildi. Cadde sakinleri silah sesini duyarak dışarı çıkarken, saldırganlar da olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan Öncü, ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

2 OTOMOBİL İLE DOĞALGAZ KUTUSU İSABET ALDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, saldırıya uğrayan otomobilde incelemelerde bulundu. Başka bir kişi üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobilde bir tabanca bulundu. Polisin çevrede yaptığı incelemelerde ise park halindeki iki otomobil ile bir doğalgaz kutusuna da kurşun isabet ettiği anlaşıldı.

OTOMOBİLİ KURŞUNLANAN KİŞİ TESELLİ ETTİ

Fırat Öncü'nün silahlı saldırıda yaralandığı haberini alarak olay yerine gelen bir arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Öncü'nün arkadaşını, otomobiline kurşun isabet eden vatandaş teselli etti.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.