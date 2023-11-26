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        Haberler Gündem Araca saldırı: Başından vuruldu

        Kağıthane'de otomobile 17 kurşun: Başından vuruldu

        İstanbul Kağıthane'de, otomobiliyle seyir halinde olan Fırat Öncü, cadde üzerinde kendisini bekleyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar otomobile doğru 17 el ateş etti. Kurşunlardan biri başına isabet eden Öncü, ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:10
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        Araca saldırı: Başından vuruldu
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        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otomobile düzenlen silahlı saldırıda bir genç başından vuruldu.

        Olay, Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Fırat Öncü (22), kullandığı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken, kendisini yol kenarında bekleyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        17 EL ATEŞ ETTİLER

        Öncü, gaza basarak kaçmaya çalışırken, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar arkasından 17 el ateş etti. Caddenin soluna saparak saldırganlardan kurtulmak isteyen Fırat Öncü, kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        YAYA OLARAK KAÇTILAR

        Otomobil ise park halindeki iki araca çarparak durabildi. Cadde sakinleri silah sesini duyarak dışarı çıkarken, saldırganlar da olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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        YARALI AMELİYATA ALINDI

        Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan Öncü, ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Fırat Öncü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Öncü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        2 OTOMOBİL İLE DOĞALGAZ KUTUSU İSABET ALDI

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, saldırıya uğrayan otomobilde incelemelerde bulundu. Başka bir kişi üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobilde bir tabanca bulundu. Polisin çevrede yaptığı incelemelerde ise park halindeki iki otomobil ile bir doğalgaz kutusuna da kurşun isabet ettiği anlaşıldı.

        OTOMOBİLİ KURŞUNLANAN KİŞİ TESELLİ ETTİ

        Fırat Öncü'nün silahlı saldırıda yaralandığı haberini alarak olay yerine gelen bir arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Öncü'nün arkadaşını, otomobiline kurşun isabet eden vatandaş teselli etti.

        Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

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        #son dakika haberleri istanbul
        #kağıthane
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