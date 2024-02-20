Araç yayaların arasına daldı! O an kamerada!
İstanbul Beylikdüzü E-5 yan yolda dün, sola dönüş yapmak isteyen otomobilin yayaların arasına dalıp iş yeri bahçesine savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yol üzerinde yaşandı. Araç sürücüsü A.S.K. yüksek hızda sola dönüş yaparken, kaldırımda yürüyen 3 kişinin arasına daldı.
VATANDAŞLAR HAVAYA SAVRULDU
İHA'da yer alan habere göre kaza sonrası vatandaşlardan birisi demir çitleri aşarak iş yeri bahçesine savruldu.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti.
3 yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis sürücüyü gözaltına aldı.