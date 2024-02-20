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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Araç yayaların arasına daldı! O an kamerada! - Son dakika İstanbul haberleri

        Araç yayaların arasına daldı! O an kamerada!

        İstanbul Beylikdüzü E-5 yan yolda dün, sola dönüş yapmak isteyen otomobilin yayaların arasına dalıp iş yeri bahçesine savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:14
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        Araç yayaların arasına daldı! O an kamerada!
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        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yol üzerinde yaşandı. Araç sürücüsü A.S.K. yüksek hızda sola dönüş yaparken, kaldırımda yürüyen 3 kişinin arasına daldı.

        VATANDAŞLAR HAVAYA SAVRULDU

        İHA'da yer alan habere göre kaza sonrası vatandaşlardan birisi demir çitleri aşarak iş yeri bahçesine savruldu.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşanan olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti.

        3 yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis sürücüyü gözaltına aldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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