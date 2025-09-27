Habertürk
    Takipde Kalın!
        Araç yandı: Husumetli iddiası | Son dakika haberleri

        Araç gece yarısı yandı: Husumetli iddiası

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece yarısı ticari araçta yangın çıktı. Araç sahibi E.Ş., husumetlisi H.T.'nin aracını ateşe verdiğini iddia etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 11:56 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:56
        Araç yandı: Husumetli iddiası
        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi 5. Baş Sokak üzerinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunanlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Kısa sürede söndürülen yangında otomobilin sol arka tampon kısmı zarar oluştu.

        Aracın sahibi E.Ş., ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından, uzun süredir aralarında husumet bulunan H.T.'nin aracı ateşe verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

        Yapılan çalışmalar sonucu H.T. aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifade için polis merkezine götürüldü.

        #bursa haberleri
        #araç yangını
        #Son dakika haberler
