27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından son olarak 3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt zammının ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 liranın üzerinde indirim bekleniyor. İşte 4 Ekim 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel motorin ve benzin fiyatları...