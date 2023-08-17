Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Araç sahiplerini sevindirecek haber: motorin indirimi yolda! Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Araç sahiplerini sevindirecek haber: motorine indirim bekleniyor!

        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrolde yaşanan son dakika gelişmeleri akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak benzin fiyatlarına yapılan zammın ardından motorin fiyatlarına indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatına 18 Ağustos itibarıyla indirim yapılması bekleniyor. İşte 17 Ağustos 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Benzin ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatlarında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Son olarak 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruş zam yapılırken İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38 TL sınırına geldi. Akaryakıt zammının ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim bekleniyor. İşte 17 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        • 2

          BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!

          16 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.

        • 3

          BENZİN FİYATLARI 38 TL SINIRINA ULAŞTI

          Som akaryakıt zammı sonrası benzin fiyatları İstanbul'da 38 TL sınırına yaklaştı. Benzin zammı sonrası benzinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de ise 38 lirayı aştı.

        • 4

          BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

          18 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına indirim bekleniyor.

        • 5

          MOTORİN İNDİRİMİ YOLDA!

          11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruş zam gelmişti.

          Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 18 Ağustos günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

        • 6

          AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

          İstanbul Anadolu yakasında 38,32 TL'ye satılan motorinin litre fiyatının akaryakıt indirimi sonrasında 36,8 liraya düşmesi bekleniyor.

        • 7

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.32 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

        • 8

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.71 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.36 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

        • 9

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.24 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.89 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

        • 10

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.30 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 39,01 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Habertürk Anasayfa