Benzin ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatlarında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Son olarak 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruş zam yapılırken İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38 TL sınırına geldi. Akaryakıt zammının ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim bekleniyor. İşte 17 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...