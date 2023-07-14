Araç sahipleri dikkat zam geliyor! 14 Temmuz 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde yapılan zammın ardından yeni bir zam haberi gündeme geldi. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam ve indirim gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek, benzine zam mı geldi?" İşte 14 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları...
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BENZİNE ZAM GELİYOR
Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,62 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,86 TL
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,66 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.29 TL
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ANKARA BENZİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 27,17 TL
LPG fiyatı: 11,29 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 27,16 TL
LPG fiyatı: 11,05 TL
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