Motorine zam geliyor! 11 Ağustos güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını doğrudan doğruya etkiliyor. Bu kapsamda mazot, benzin ve LPG litre fiyatına zam ya da indirim gelip gelmeyeceği araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 11 Ağustos 2023 Perşembe güncel mazot, benzin ve LPG fiyatı...
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda motorinin litre fiyatına 11 Ağustos Cuma gününden itibaren 1,80 TL'lik zam geleceği açıklandı. Peki, "11 Ağustos güncel mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar oldu, akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?" İşte 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,80 TL'lik zam bekleniyor.
Benzinde ve LPG'de ise herhangi bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor.
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SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!
Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış vatandaşın cebine de yansıdı. 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.
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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,06 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36,45 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,83 TL
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,10 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36,46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,29 TL
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ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,60 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,98 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,28 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,66 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,10 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,02 TL