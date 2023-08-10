BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,80 TL'lik zam bekleniyor.

Benzinde ve LPG'de ise herhangi bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor.