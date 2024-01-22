Araç sahipleri dikkat zam geldi! 22 Ocak 2024 benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldiği açıklandı. Hatırlanacağı gibi son olarak 18 Ocak Perşembe günü LPG litre fiyatına 40 kuruşluk bir zam gelmişti. İşte 22 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatları...
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 20 Ocak Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine zam geldiği duyuruldu. Peki, "21 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzin ve motorine indirim veya zam var mı?" İşte 22 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
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MOTORİNE ZAM GELDİ
Motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam geldi.
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LPG'YE ZAM GELDİ!
LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.
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BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Benzine dair zam veya indirim açıklaması yapılmadı.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,54 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,91 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,15 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,76 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,11 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,87 TL