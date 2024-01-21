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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Araç sahipleri dikkat zam geldi! 21 Ocak 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahipleri dikkat akaryakıta zam geldi! 21 Ocak 2024 benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldiği açıklandı. Hatırlanacağı gibi son olarak 18 Ocak Perşembe günü LPG litre fiyatına 40 kuruşluk bir zam gelmişti. İşte 21 Ocak Pazar benzin, motorin, LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 00:21 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:21
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        • 1

          Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 20 Ocak Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine zam geldiği duyuruldu. Peki, "21 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzin ve motorine indirim veya zam var mı?" İşte 21 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELDİ

          Motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam geldi.

        • 3

          LPG'YE ZAM GELDİ!

          LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.

        • 4

          BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          Benzine dair zam veya indirim açıklaması yapılmadı.

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL

        • 7

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,54 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,91 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,15 TL

        • 8

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,76 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,11 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,87 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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