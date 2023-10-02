Dolar/TL ve brent petrol fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 13 Eylül'de motorine 2,03 lira zam yapılırken 14 Eylül'de ise benzine 1,64 TL zam gelmişti. Son olarak 27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi. Akaryakıt zammı haberinin ardından gözler "Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?" sorularına çevrildi. İşte 2 Ekim Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum...