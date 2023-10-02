Araç sahipleri dikkat: Tabelalar yine değişiyor! İşte 2 Ekim güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 27 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 94 kuruş indirim geldi. İndirim haberinin ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. 3 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına zam bekleniyor. İşte 2 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile zamlı LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum...
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Dolar/TL ve brent petrol fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 13 Eylül'de motorine 2,03 lira zam yapılırken 14 Eylül'de ise benzine 1,64 TL zam gelmişti. Son olarak 27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi. Akaryakıt zammı haberinin ardından gözler "Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar ve kaç TL?" sorularına çevrildi. İşte 2 Ekim Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum...
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SON OLARAK BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!
Benzine 27 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geldi.
Benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam gelirken; motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam yapılmıştı.
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AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt zammı olasılığını gündeme getirdi. Son olarak benzin fiyatlarına 1.94 TL indirim yapılmıştı. Otogaz fiyatlarına zam bekleniyor.
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OTOGAZ ZAMMI YOLDA!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 3 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG grubuna 69 kuruşluk zam gelecek.
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AKARYAKIT ZAMMI SONRASI LPG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Otogaz zammının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG fiyatları 18,02 TL'den satılacak.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,61 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,33 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,66 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17,78 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,64 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,75 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,80 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,40 TL
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