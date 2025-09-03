Brent petrol yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken brent bu yıl yaklaşık yüzde 8 oranında düştü. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama litre başına 2.05 lira zam bekleniyor.

REKLAM advertisement1

Benzin fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 52.89 TL

Motorin litre fiyatı: 52.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.68 TL

Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 43.48 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 54.56 TL

Motorin litre fiyatı: 54.06 TL

LPG litre fiyatı: 26.89 TL