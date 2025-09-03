Habertürk
        
        ÇEYREK ALTIN 7.655,42 %0,16
        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Tabelalar değişecek: Motorine zam bekleniyor.. İşte 3 Eylül 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları - Enerji Haberleri

        Motorine zam yolda

        Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 2 lira 5 kuruş zam bekleniyor

        Giriş: 03.09.2025 - 08:05 Güncelleme: 03.09.2025 - 08:05
        Motorine zam bekleniyor
        Brent petrol yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken brent bu yıl yaklaşık yüzde 8 oranında düştü. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

        Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama litre başına 2.05 lira zam bekleniyor.

        Benzin fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 52.89 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.19 TL

        LPG litre fiyatı: 26.51 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 53.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

        LPG litre fiyatı: 26.40 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 43.48 TL

        LPG litre fiyatı: 26.33 TL

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 54.56 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.06 TL

        LPG litre fiyatı: 26.89 TL

