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Araç sahipleri dikkat: Önce indirim sonra zam! 1 Ağustos 2022 Pazartesi bugün zam sonrası LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri (Ankara İzmir İstanbul)

Araç sahipleri dikkat: Önce indirim sonra zam! 1 Ağustos zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları üst üste gelen indirim ve zam haberleriyle değişiklik gösteriyor. 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapıldı. Yapılan indirimlerin ardından araç sahipleri güncel fiyatları araştırıyor. İşte 1 Ağustos Pazartesi güncel akaryakıt (LPG, Motorin ve Benzin) fiyat listesi...

01.08.2022 - 07:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son günlerde hareketli bir grafik seyreden akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim sonrası zam yapıldı. "Zam sonrası bugün mazot, akaryakıt, motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL oldu?" şeklinde sorular yanıtını arıyor. İşte 1 Ağustos Pazartesi güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

  • LPG'YE ZAM!

    Akaryakıt sektöründen edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

    Motorin ve benzinde fiyat değişimi olmayacak.

    Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 11,24 TL’ye, Ankara’da 11,21 TL’ye, İzmir’de 11,11 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    Motorin (mazot) grubuna 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş  kuruş indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel mazot fiyaları

  • BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,25

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,50 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

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