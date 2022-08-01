Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son günlerde hareketli bir grafik seyreden akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim sonrası zam yapıldı. "Zam sonrası bugün mazot, akaryakıt, motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL oldu?" şeklinde sorular yanıtını arıyor. İşte 1 Ağustos Pazartesi güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...