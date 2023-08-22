Araç sahipleri dikkat: motorine zam geldi! İşte 22 Ağustos akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Akaryakıt zammı ve indirimi haberlerinin ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Motorin fiyatlarına 22 Ağustos itibarıyla 1 TL zam geldi. İşte 22 Ağustos akaryakıt zammı sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
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Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 16 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruş zam gelirken 18 Ağustos itibarı ile ise motorin fiyatlarına 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Araç sahiplerini üzecek bir haber geldi ve 22 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına zam geldi. İşte 22 Ağustos 2023 Salı güncel benzin ve motorin fiyatları...
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SON OLARAK MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!
11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruş zam gelmişti.
16 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.
Son olarak motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi.
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MOTORİNE ZAM YAPILDI
Geçtiğimiz Cuma gecesi yani 18 Ağustos günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarına 1 lira zam geldi.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.80 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37,71 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,83 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 38,24 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,37 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 38,30 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,47 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL