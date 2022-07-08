Motorin, LPG ve benzin fiyatları son günlerde gelen akaryakıt indirim haberlerinin ardından araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle LPG'ye 1 lira 75 kuruş ve benzin fiyatlarına 2 lira 13 kuruş indirim uygulanmıştı. Piyasalardaki durgunluk endişeleriyle petrol fiyatlarında sert düşüş görülmesiyle birlikte 8 Temmuz itibariyle motorin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim yapıldı. Dolar ve petrol piyasalarında gözlemlenen dalgalı seyirlerle birlikte motorine zam geleceği iddiaları gündeme geldi. İşte, 8 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları...