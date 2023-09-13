Motorin fiyatlarına zam geldi. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorin fiyatları 40 lirayı buldu. 81 ilde tabelalar değişirken başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde merak ediliyor. Merak edenler için güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını haberimizde derledik. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul 13 Eylül motorin fiyatları...