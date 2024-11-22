Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geliyor! 22 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatı
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde benzine 62 kuruş indirimin ardından, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine zam geliyor. Peki, "Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, motorine zam mı geldi?" İşte 22 Kasım 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzine gelen indirimin ardından, akaryakıt fiyatlarında tabele tekrar değişiyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Peki, 22 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, motorine zam mı geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
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MOTORİNE ZAM GELİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 23 Kasım'dan itibaren 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.
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BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Benzinin litre fiyatına 19 Kasım Salı günü 60 kuruş indirim yapılmıştı
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 42,33 TL
Motorin litre fiyatı: 42,82 TL
LPG litre fiyatı: 26,03 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 42,16 TL
Motorin litre fiyatı: 42,82 TL
LPG litre fiyatı: 25,49 TL
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ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 42,75 TL
Motorin litre fiyatı: 43,44 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin litre fiyatı: 43,24 TL
Motorin litre fiyatı: 43,92 TL
LPG litre fiyatı: 25,89 TL