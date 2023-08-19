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        Haberler Gündem Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! 19 Ağustos 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

        Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! İşte 19 Ağustos LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Akaryakıt zammı ve indirimi haberlerinin ardından güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araştırılıyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından motorin fiyatlarına 16 Ağustos itibarıyla 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Araç sahiplerini üzecek haber geldi, motorine zam gelmesi bekleniyor. İşte 19 Ağustos Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 12:12
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        • 1

          Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Dolar/TL ve brent petrol fiyatlarındaki gelişmeler akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 15 Ağustos'ta benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına 18 Ağustos'tan itibaren 1 lira 52 kuruş indirim gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 22 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira zam yapılması bekleniyor. İşte 19 Ağustos 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          SON OLARAK MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

          11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruş zam gelmişti.

          16 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.

          Son olarak motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi.

        • 3

          BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

          Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira zam bekleniyor.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,76 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.71 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.80 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.24 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,33 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.30 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,45 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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