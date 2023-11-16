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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam geldi... 16 Kasım 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Motorine zam geldi! Güncel 16 Kasım benzin ve motorin fiyatları

        Brent petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte gözler geçtiğimiz gün indirim yapılan motorine çevrildi. Hemen belirtelim ki motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Peki bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte benzin ve motorin fiyatları 16 Kasım tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 00:33 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:33
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        • 1

          Benzin ve motorin fiyatları 16 Kasım Perşembe günü başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde merak edilip araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi en son motorin fiyatlarında indirime gidilmişti. Brent petrol fiyatlarında kaydedilen yükseliş sonrası gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. İşte 16 Kasım akaryakıt fiyat listesi...

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELDİ!

          Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.

          Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.

        • 3

          MOTORİN FİYATLARINDA SON DEĞİŞİMLER

          Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,48 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,46 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,52 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,52 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,14 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,14 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,24 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,28 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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