BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM UYGULANMIŞTI!

Brent petrol piyasası ve dolar/TL kurundaki hareketlilik akarykıt zammı ve indirimine neden oldu. Motorin fiyatlarında ise 77 kuruş zam uygulanırken benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim yapıldı.