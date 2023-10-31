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        Haberler Gündem Araç sahipleri dikkat! 1 liranın üzerinde benzin indirimi geldi... 31 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Akaryakıt fiyatlarına 1 liranın üzerinde indirim geldi!

        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Litresi 40 TL'nin üzerinde olan motorin fiyatlarına 1 buçuk liranın üzerinden indirim geldi. İşte 31 Ekim 2023 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 00:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 00:14
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        • 1

          İsrail-Gazze savaşı bölgesel tepkiye yol açarken brent petrol fiyatlarında gerileme gözlemlendi. 17 Ekim'de yapılan 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatları 40 liranın üzerine çıkmıştı. Son olarak 21 Ekim Cuma günü benzine gelen 1 lira 48 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerine sevindirecek haber geldi. Motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinden indirim geldi. İşte 31 Ekim 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel motorin ve benzin fiyatları...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          SON OLARAK BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!

          Son olarak benzin fiyatlarına 21 Ekim Cuma günü 1 lira 48 kuruşluk zam gelmişti.

          Motorin fiyatlarına ise 17 Ekim'de yapılan 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 liranın üzerine çıkmıştı.

        • 3

          MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

          Mazot fiyatı 30 Ekim gecesinden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1 lira 57 kuruş geriledi.

        • 4

          AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRA MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

          Akaryakıt fiyatlarına gelen ikinci indirimin ardından İstanbul Anadolu Yakasında 39,52 TL'ye satılan motorin fiyatının 37,95 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

          Ankara'da 40,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının ise 38,58 TL'den satılması bekleniyor.

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,02 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,00TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

        • 6

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,07 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,06 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

        • 7

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,64 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

        • 8

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,81 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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