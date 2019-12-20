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Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama işlemi ile adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilir ve plakanıza ait olan tüm cezaları görüntüleyebilirsiniz.
Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır? Nasıl Ödenir?
Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama işlemi ile adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Trafik cezası alan vatandaşların en çok sorguladığı hizmettir. Eğer bir trafik cezası aldığınızı düşünüyorsanız ve bu durumdan haberiniz yoksa e-Devlet “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” işlemi ile plakanıza ait olan cezaları görüntüleyebilirsiniz.
Sizin bilmediğiniz bir trafik cezası almış olabilirsiniz. Trafik ışık ihlali, yaya yolcuya yol vermeme, park ihlalleri, hatalı sollama, aşırı hız gibi birçok nedenden dolayı ceza alabilirsiniz. Trafik polisleri sizin aracınızı durdurmadan direk plakanıza ceza yazmış olabilir. Böyle durumlarda belirli dönemlerde Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama yaparak ceza aldıysanız erkenden farkında olabilirsiniz. Peki plakaya yazılan ceza nasıl, nereden sorgulanır?
PLAKA YAZILAN CEZA SORGULAMA (E-DEVLET)
Aşağıda yer alan adımları kullanarak plakaya yazılan cezayı e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.
İlk yapmanız gereken işlem https://www.turkiye.gov.tr/ sistemi üzerinden E-Devlet sistemine giriş yapmak. Ve daha sonra kullanıcı girişi yaparak sisteme girin.
İkinci adımda karşınıza çıkan anasayfadan arama bölümüne gelerek “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” yazarak karşınıza çıkan ekrana tıklamak.
Son olarak sorgulama işlemleri gerçekleşir. Ardından karşınıza iki sonuç çıkar.
- T.C. Kimlik Numarası
- Aracın Plakası
- Cezanın Düzenlendiği İl
- Cezanın Düzenlendiği İlçe
- Ceza Tarihi
- Ceza Saati
- Ceza Tutarı (TL)
TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?
Trafik cezasını ödemek için öncelikle verilen cezanın tebliğ edilmiş olması ve sistemde gözükmesi gerekir. Cezanız tebliğ edilir edilmez anlaşmalı bankalardan anında ödeme yapabilirsiniz. Ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilirsiniz.
Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi
Yazılan trafik cezasını erken ödemeniz halinde %25 indirim uygulanıyor. Trafik cezası indirim süresi yazılan cezanın 15 gün içerisinde online ya da diğer yetkili kuruluşlar aracılığıyla ödemeniz halinde geçerli oluyor. Ayrıca cezayı nakit ödeyebileceğiniz gibi kredi kartıyla de ödemeniz mümkün.
Son tarihi geçirilen trafik cezaları için ise gecikme zammı uygulanır. Trafik cezası gecikme zammı kapsamında mevcut cezaya geciken her ay için %5 oranında gecikme faizi uygulanır.
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