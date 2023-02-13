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Kars'ta araç parkı kavgasında 1 kişi ölü, 3 kişi yaralandı

Kars'ta, bir vatandaş ile esnaf arasında araç parkı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların bıçaklarla birbirine girdiği olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı

Giriş: 13.02.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Araç parkı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
İHA

Kars'ta, iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Mahallesi Kasaplar Hali mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, araç park yeri nedeniyle A.T. ile bölgede bulunan esnaflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmasının büyümesiyle A.T., M.T., Y.D. ve B.T. bıçaklarla birbirlerini yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan A.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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