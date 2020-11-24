Araç muayene ücretlerinin nakit olarak ödeniyor olması vatandaşları zora sokuyordu. Ankara'dan gelen habere göre gelecek ay ya da yılbaşından itibaren araç muayene ücretleri kredi kartıyla da ödenebilecek. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte 2021 araç muayene ücretleri merak edilmeye başlandı. 2021 araç muayene ücretleri belli oldu mu?

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara’da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. HABERTÜRK’e konuşan kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ TAKSİT YAPILACAK MI?

Taksit söz konusu mu? Kaynaklar, “İlgili bankanın, bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2021 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Her yıl yeniden değerleme oranında artış yapılıyor. 2021 için yüzde 9.11 oranında artış bekleniyor. Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artış sonrasında otomobil araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruşa; egzoz emisyon ücreti de 80 TL’ye çıktı. 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9.11. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2020 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:342,50 lira

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64