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        Haberler Gündem 3. Sayfa Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde direksiyon başındayken kalp krizi geçiren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 23:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 23:17
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        Araçta kalp krizi geçirdi
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        Mustafa Sertdemir (63) idaresindeki hafif ticari araç, İnebolu-Abana kara yolunda seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü.

        Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Sertdemir'i ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Sertdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        #Mustafa Sertdemir
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