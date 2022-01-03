Araç kiralamaya 'çip' engeli

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, kiralama sektörünün 2021 yılı performansını değerlendirirken, yeni yıl hedeflerini de paylaştı.

Araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntıların sektörün araç parkında beklenen büyümeyi yakalayamamasına sebep olduğunu kaydeden Ekici, "Yaşanan bu problemler dolayısıyla tüm dünyada otomotiv sektöründe bir daralma söz konusu oldu. Çip tedarikindeki sorunun 2022 yılı ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor" dedi.

Ekici, pandeminin devam etmesi, ekonomik araç bulunurluğunun azalması, yarı iletkenlerdeki tedarik sıkıntısından kaynaklı araç bulunurluğunda genel bir daralmanın yaşanması ile birlikte 2021’in 9 aylık bölümünde operasyonel araç kiralama sektörünün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk yarısı sonuna göre yüzde 1’in altında azalarak 221 bin 748 adet olarak gerçekleştiğini belirtti.

'TİCARİ ARAÇ KİRALAMA AKIMI SÜRECEK'

Operasyonel araç kiralama sektörünün 9 ayda 12.6 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak, 47 bin 700 adet aracı filosuna kattığı anlatan Ekici, "Sektörün aktif büyüklüğü ise 47.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörümüzün toplam araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 9.1 azaldı ve 239 bine geriledi. Öte yandan, 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı 2021 yılının 3'üncü çeyreği sonunda yüzde 4.8’e yükseldi. Artan hafif ticari araç kiralama akımının önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlük kiralama sektörü hakkında da bilgi veren Ekici, 2021 yılı Haziran ayı ve sonrasında seyahat engellerinin kalkmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist sayısında bir artış olduğunu, ve bu alanda önceki seneye göre bir artış yaşandığını aktardı. Ekici, günlük kiralamada yerli müşteri sayısının yüzde 20-25 seviyelerinde büyürken, yabancı müşteri adedinin ise yaklaşık yüzde 40 kadar büyüdüğünü bildirdi.

Sektörün geleceğinin birkaç faktöre bağlı olduğunu söyleyen TOKKDER Başkanı Ekici, "Kiralama sektörünün gidişatında otomotiv üretiminde yaşanan yarı iletken tedariki kaynaklı araç arzı sorunu, dünyada artan emtia, özellikle çelik fiyatlarındaki artışın araç üretim maliyetlerine yansıması ve kredi faiz oranlarının seyri büyük rol oynayacak" dedi.