Araç kiralamada yeni nesil bayilik modeli

Araç kiralama şirketi SIXT Türkiye, 2025 itibarıyla 21 kurumsal ofis ve 23 franchise şubesiyle büyükşehirlerin tamamında, turizm bölgelerinde, havalimanlarında ve şehir merkezlerinde aktif olarak hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Bor Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, yeni franchise başvuruları ile yıl sonuna kadar farklı illerde yeni şubeler açmayı hedefliyor.

REKLAM advertisement1

Bu kapsamda, Bor Holding çatısı altındaki Magdeburger Sigorta, Borlease ve Tardigrad gibi iştiraklerle birlikte oluşturulan yeni ekosistem, iş ortaklarının tüm ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmayı hedefliyor.

Yaratılan ekosistemde, franchise şubelerine yönelik kısa ve uzun dönem araç kiralama seçenekleri, sigorta çözümleri, broker hizmetleri, finansal çözümler ve araç tedariği çözümleri, IOT, ikinci el araç satışı ve satış sonrası hizmetler gibi çözümler yer alıyor.

SIXT Türkiye ve Borlease Genel Müdürü Yiğit Aras, konuya ilişkin açıklamasında, "SIXT, dünya çapında 115’ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir global oyuncu. Araç kiralama, araç aboneliği ve transfer hizmetleriyle iş dünyasına bütünleşmiş mobilite hizmeti sunuyor. Globalde uygulanan standartları koruyarak, yerel ihtiyaçlara uygun, esnek ve teknoloji odaklı çözümler geliştiriyoruz. Yeni nesil bayilik modelimiz sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor" dedi.

SIXT Türkiye ve Borlease Genel Müdürü Yiğit Aras