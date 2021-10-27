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Koranavirüs salgını bazı sektörleri olumsuz etkilerken, tüketici davranışların değişmesi ile bazı alanlarda da ivmelenme yaşanıyor. Özellikle bireysel araç kullanımının artması ve sıfır otomotivde yaşanan çip krizi ile üretimdeki aksaklıkları, araç kiralamayı pandemide büyüyen sektörler arasında sokmuş durumda.

Sektörün 2021 yılında önemli oranda talep gördüğünü söyleyen Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, "Bu talebe çok farklı dinamikler etki etti. Örneğin yaz döneminde kişiler tatile giderken toplu ulaşım araçları yerine kişisel araçları tercih ederken, alternatif tatil arayışa girenler ise çadırlı araç veya karavan kiralama seçeneğine yöneldi. Bu gibi etmenler sektörün farklı kategorilerde büyümesini sağladı. İş, eğlence ve seyahat endüstrisindeki değişimler, dijitalleşmenin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda kiralama sektörünü daha çok ön plana çıkaracak" dedi.

Çelik, 98 milyar dolarlık küresel büyüklüğe sahip sektörün, 2027 yılına kadar büyüklüğünü 134 milyar dolara taşımasını öngördüklerini de belirtti.

Öte yandan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye'nin, 577 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında lider olduğuna dikkat çeken Çelik, mobil kullanımın sektörde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Çelik, "Son verilere göre sektördeki mobil kullanım oranı yüzde 85 seviyelerinde yer alıyor. Kullanıcılardan aldığımız geri bildirimler ile her an kendimizi güncelleyerek, ihtiyaçlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.