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Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), operasyonel araç kiralama sektörünün 2021’de 17.2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 60 bin 300 adet aracı filosuna kattığını açıkladı. Verilen bilgiye göre, sektörün aktif büyüklüğü ise 52.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün toplam araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 9.4 azaldı ve 238 bin 200 adede geriledi.

TOKKDER verilerine göre, Renault yüzde 22.9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 14.9 ile Fiat, yüzde 10.7 ile Ford ve yüzde 10.6 ile Volkswagen takip etti.

Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50.4’ü kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26.8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 17.5 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı ise 2021 yılı sonunda yüzde 5.3’e yükseldi.

Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi dikkat çekti. Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 72 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 21.4’e çıktı. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 6.5’e ulaştı.

SEDAN ARAÇLAR BİRİNCİ

Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı sonunda operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan birinciliği devam etti. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 66.7 ile birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 18.6 ile ikinci sırada geldi.

SUV araçlar ise yüzde 6.8 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 1.9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün toplam araç parkındaki araçların yüzde 70.4’ünü otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 29.6 olarak gerçekleşti.

SÖZLEŞMELERİN YARISI 30-42 AY SÜRELİ

Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 47.7’sini 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. Bu sözleşmelerden sonra en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 20.2 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 16.8 oranında tercih edildi. 18 ayın altındaki kiralama sözleşmeleri ise kontratların yüzde 15.3’ünü kapsadı.