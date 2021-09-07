Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen feci kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep İpekyolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarparak devrildi. Feci kazada araç ortadan ikiye bölünürken, yol ise savaş alanına döndü.

Kazada yola savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.