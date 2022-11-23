Araç içerisinde tüfekle vuruldu

Manisa'da, araç içerisinde cansız bedeni bulunan Hüseyin Tarım'ın (45), tüfekle vurulduğu tespit edildi.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Araç içerisinde hareketsiz şekilde duran şahsı gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde boynunda kan izleri görülen Hüseyin Tarım'ın tüfekle vurulduğu tespit edildi.

Özel bir şirkette nakliye işleri yapan ve dün gece de evine gitmediği öğrenilen Tarım'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay yerindeki incelemelerin sonrası Tarım'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.