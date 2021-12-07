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Otomobil üretiminde yaşanan aksaklıklar, sıfır kilometre araçlardaki tedarik sorunu ve döviz kurundaki yükseliş, ikinci el araç pazarındaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Ezberlerin bozulduğu bir süreçten geçen sektörde, satış sonrasında da hareketli günler yaşanıyor. Pandemi önlemleri kapsamında kısıtlamalara gidilen dönemlerde otomobillerin bakım-onarımlarının aksatılmasına sebep olduğunu hatırlatan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, yılın üçüncü çeyreğinde ise bu durumun değiştiğini ifade etti.

Otomobil fiyatlarındaki sürekli hale gelen yükselişin, birçok araç sahibinin elindeki aracı yeni bir araçla değiştirme düşüncesinden vazgeçirdiğini vurgulayan Ünaldı, "Çok sayıda kullanıcı, birkaç ay içinde satmayı düşündüğü araca birkaç sene daha binme kararı aldı. Yeni bir araca ulaşmanın maliyeti arttığı için, ellerindeki aracı koruma yoluna gidiyorlar. Kompakt sınıf, 2012 model dizel-otomatik bir otomobiliniz var diyelim, 2017 modeliyle değiştirmek isterseniz ortalama 120 bin TL ek bütçeye ihtiyacınız var. Fakat kapıdaki aracın kaportadan mekaniğe, iç mekandan kozmetiğe birçok eksiğini giderip sıfırlamanın maliyeti ise 20 bin TL" dedi.

İkinci eldeki alışkanlıkların da oto ekspertiz sektörünün gelişmesiyle değiştiğini belirten Ünaldı, "10-15 sene öncesinde, masrafı olan araç gözden düşer ve satışa çıkarılırdı. Bugün hemen her araç oto ekspertizden geçerek satılıyor ve ekspertizde tüm eksikler ortaya çıkıyor" açıklamasında bulundu.