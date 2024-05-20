Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Arabanız çürüyor olabilir mi? Araç kapılarında yapılan büyük hata!

        Arabanız çürüyor olabilir mi? Araç kapılarında yapılan büyük hata!

        Düzenli olarak bakımını yaptırdığınız arabanız hiç farkında olmadığınız bir sebepten ötürü günden güne çürüyebilir. Bu çürümenin nedeni ise; biriken yağmur suları! Bu sorunla karşılaşmamak için araç kapılarınızı düzenli olarak kontrol etmeniz gerekiyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Arabalardaki hassas sistemler, işlevsiz hale geldiğinde araç sahipleri birçok sorun yaşayabilir. Bunlardan biri de aracın içindeki su tahliye kanalları! Bu hata gözünüz gibi baktığınız arabanızın hiç istemediğiniz sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. İşte detaylar!

        • 2

          SUYUN ARABANIN İÇİNE GİRMESİNİ ENGELLİYOR

          Arabalarda; cam sistemleri ve cam kenarı lastik contaları, kapı içine su dolmasını engeller. Su, araba içine girmeden tahliye kanalına iner. Araba kapısının alt tarafında olan kanallı tapa sayesinde biriken su tahliye edilir.

        • 3

          ARABA KAPISINDA DA TIKANIKLIK OLABİLİYOR

          Ancak bazen bu tahliye kanalında oluşan tortular, tıkanıklığa yol açar ve suyun dışarı çıkmasını sağlayamaz. Biriken su, aracın iç kısmından başlayarak yavaş yavaş çürümeye yol açar. Çürümeyle beraber ıslaklığa ve kokuya sebep olur.

        • 4

          KAPINIZIN SU DOLUP DOLMADIĞINI NASIL ANLAYABİLİRSİNİZ?

          Araç kapısına dolan suyu anlamanın en kolay yolu kapı hareket ettikçe gelen su sesidir. Aynı zamanda kapıda dolan su zemine doğru sızıntı yapacak ve burayı da ıslatacaktır.

        • 5

          NE YAPABİLİRSİNİZ?

          Öncelikle arabanızda hangi kapıdan su sesi geldiğini tespit etmeniz gerekiyor. Bunu belirledikten sonra kapının altında tahliye delikleri olduğunu farkedeceksiniz.

        • 6

          Tahliye deliklerinin de tıkalı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer tıkalıysa mutlaka tıkanıklığı giderin.

          Bunun dışında aracınızda tahliye deliklerinin olduğu lastik kısmını hareket ettirmeniz halinde muhtemelen biriken su kendini dışarıya atacaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Habertürk Anasayfa