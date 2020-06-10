Arabalı sinemalarda 1 milyon dolar

Korku türündeki 'The Wretched', mayıs ayı içerisinde çoğu arabalı sinemalarda olmak üzere gösterimlerinden 1 milyon dolar hasılat elde etti

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle bütün dünyada sinema salonlarının kapalı olduğu dönemde 'The Wretched' adlı korku türündeki film 1 milyon dolar hasılat topladı.

Brett Pierce ve Drew T. Pierce'ın yönettiği korku filmi 'The Wretched', 1 milyon dolarlık hasılata 95 arabalı sinemada ulaştı. Filmin gördüğü ilgi ABD'de sinema sayısının artmasına neden oldu. Ülkede 8 hazirandan itibaren arabalı sinema sayısı 243'e ulaştı.

Bazı eyaletlerde arabalı pandemi kuralları içinde toplam 311 sinema salonunun açılmasına izin verilirken 12 Haziran'dan itibaren New York, Illinois ve Kaliforniya eyaletlerinde sınırlı sayıda sinema salonu faaliyete geçecek.