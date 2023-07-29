Arabaların birçok rengi olmasına rağmen lastiklerin hepsi siyah renktedir. Peki, neden?

Aslında lastiklerin ana malzemesi olan kauçuk, süt beyazı rengindedir hatta araba teknolojisinin yeni olduğu zamanlarda lastikler beyaz renkteydi ta ki 20. yüzyılın başlarına kadar. O zamana dek lastik üreticileri, dayanıklılığı ve performansı artıran bir lastik formülü arayışı içindeydiler.