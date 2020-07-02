"Araba çarptı" diye ihbarda bulunan kişi acil servisteki doktora saldırdı

Alınan bilgiye göre, telefonla 112'yi arayan Tayfun K. (40),kendisine araba çarptığını belirterek, ambulans talebinde bulundu.

112 Acil Servis ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tayfun K'ye muayene sonucu araba çarpmadığı, alkollü olduğu tespit edildi.

Acil serviste taşkınlık yapan Tayfun K, kendisini uyaran doktor Mustafa Uçarel'e saldırdı. Yere düştüğü sırada başını sandalyeye çarparak yaralanan Uçarel'e meslektaşları müdahale etti.

Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Tayfun K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanenin acil servisinde yaşananlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.