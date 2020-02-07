DHA

Kaza, İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçen sokak köpeğine bir yemek şirketine ait kapalı kasa minibüs çarptı.

BATTANİYE İLE SARDI

Çarpmanın etkisi ile iki bacağından yaralanan köpeğin yerde çırpındığını gören Nilgün Canbeker Ünalan hemen aracını park ederek yanına koştu. Yağmurun altında titreyen köpeği battaniyeye sararak yol kenarına tanışan Nilgün Canbeker Ünalan, yardıma gelen diğer kişiler ile birlikte yaralı hayvanın tedavi altına alınması için telefon ile ilgililere ulaşmaya çalıştı.

Oğlunu okuldan almak üzere yola çıktığını belirten Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı köpeği bu halde bırakamayacağını belirtirken, uzun süre köpeği okşadı. Nilgün Canbeker Ünalan, battaniyeye sardığı köpeği çimlerin üzerine bırakırken, yakındaki okula giderek kendisini bekleyen oğlunu alıp kısa sürede döndü.

HAYVAN HASTANESİNE KALDIRILDI

Bu sırada yaralı hayvanın yanına gelen başka sokak köpeği kimseyi yanına yaklaştırmadı. Oğlunu alıp gelen Canbeker Ünalan, kazayı yapan minibüs sürücüsü ile birlikte hayvanı minibüse taşıdı. Yaralı köpek, tedavi edileceği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülürken, bacaklarında kırıklar bulunduğu ifade edildi.