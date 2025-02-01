Ara transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer tüm Süper Lig ekipleri transfer sezonunun başlamasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2024-2025 ara transfer döneminin sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, "Transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte detaylar...