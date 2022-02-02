2021-2022 sezonu ara transfer döneminde son günlere girildi. Yurt genelinde binlerce futbolsever, büyük bir merakla ara transfer döneminin ne zaman ve hangi gün biteceğine ilişkin arama yapıyor. Peki gözlerin çevrildiği 2022 ara transfer dönemi hangi gün, saat kaçta sona erecek?

2022 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) ara transfer sezonu ile ilgili yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.