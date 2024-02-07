Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024 transfer sezonu ne zaman kapanıyor?
Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi 2023-2024 Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak tarihi itibarıyla başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ikinci transfer sezonunun sona ereceği tarihi duyurdu. İşte 2024 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...
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Süper Lig’de ara transfer dönemi heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekipleri TFF tarafından belirlenen tarihler arasında transferlerini tescil ettirebiliyor. Bu kapsamda ikinci transfer sezonunun sona ereceği tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanıyor?" İşte detaylar...
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.
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Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başladı 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
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İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.