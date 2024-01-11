Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona eriyor?
Süper Lig'de ara transfer dönemi başlıyor. İlk devrenin sona ermesinin ardından, ikinci transfer sezonun başlayacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Bu kapsamda TFF ara transfer döneminin başlayacağı tarihi duyurdu. İşte 2023-2024 ara transfer tescil döneminin başlayacağı tarih...
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İkinci transfer dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig ekipleri ara transfer döneminin başlamasının ardından, eksik bölgelerini, yeni transferle güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi balşadı mı, ne zaman başlıyor? ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona eriyor?" İşte 2024 ara Ocak transfer döneminin başlayacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTTİ?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.