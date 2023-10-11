Okullarda ilk ara tatil 13 ile 17 Kasım günleri arasında, Bahar dönemindeki ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan günleri arasında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda ara tatile ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Tekin'in açıklamasının ardından "Okullarda ara tatil kalkacak mı, devam edecek mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte Bakan Tekin'in açıklaması...