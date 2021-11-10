Çocuklara kültür sanat ve eğlence
Maximum Uniq 12 Kasım'da okulların ilk ara tatile girmesiyle 13 - 21 Kasım arasında bir çok etkinlikle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil dönemi yaşatacak
Pentalitha Matematik atölyesi, drama atölyeleri, müzik etkinlikleri, kukla atölyeleri, felsefe atölyeleri, ebeveyn katılımlı psikolog söyleşileri, dilsel gelişim atölyeleri, doğa & sanat atölyeleri gibi pek çok atölye ara tatil boyunca her gün Maximum Uniq Lounge ve Maximum Uniq Box'ta olacak.
Ayrıca Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır'ın geliştirdiği proje çerçevesinde çocuklar için çeşitli atölyeler ve etkinlikleri kapsayan 'Taş Kağıt Makas - Duygu Atölyesi', çocuklar ve ebeveynlerle buluşacak.
MAXIMUM UNIQ HALL
28 KASIM... LUDWIG ve ARKADAŞLARI – Saat 15:00 (Çocuk oyunu)
MAXIMUM UNIQ BOX
13 KASIM... YARATICI DRAMA-SANAT TERAPİSİ (MUTLULUK-ENDİŞE) ATÖLYESİ-ÇOCUK TİYATROSU – Saat 10:30
14 KASIM... JAZZ FOR KIDS – Saat 15:00 (Çocuk oyunu)
15 KASIM... YARATICI DRAMA-SANAT TERAPİSİ (MUTLULUK-ENDİŞE) ATÖLYESİ - ÇOCUK TİYATROSU – Saat 10:30
16 KASIM... YARATICI DRAMA-SANAT TERAPİSİ (MUTLULUK-ENDİŞE) ATÖLYESİ-ÇOCUK TİYATROSU – Saat 10:30
21 KASIM... YARATICI DRAMA-SANAT TERAPİSİ (MUTLULUK-ENDİŞE) ATÖLYESİ-ÇOCUK TİYATROSU – Saat 10:30
Wise Akademi'nin atölyeleri, Maximum Uniq Lounge'de çocuklar ve ebeveynleriyle buluşacak.
MAXIMUM UNIQ LOUNGE
14 KASIM... EĞLENCELİ ADIMLAR-DANS-HAREKET ATÖLYESİ – 5/7 YAŞ – Saat 11:00
14 KASIM... DOĞA, SANAT VE İNSAN ÇOCUK ATÖLYESİ – 8/10 YAŞ – Saat 14:00
14 KASIM... ÇİNYO İLE MARKONYO-EBEVEYN ÇOCUK TİYATROSU – Saat 15:00
15 KASIM... DİLSEL GELİŞİM OYUNLARI ATÖLYESİ – 6/7 YAŞ – Saat 12:00
15 KASIM... DOĞA, SANAT VE İNSAN ÇOCUK ATÖYLESİ – 5/7 YAŞ – Saat 14:00
15 KASIM... EĞLENCELİ ADIMLAR-DANS-HAREKET ATÖLYESİ – 8/10 YAŞ – Saat 15:00
16 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 3.SINIFLAR – Saat 10:00
16 KASIM... DİLSEL GELİŞİM OYUNLARI ATÖLYESİ – 8/10 YAŞ – Saat 12:00
16 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 2.SINIFLAR – Saat 12:00
16 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 4.SINIFLAR – Saat 14:00
16 KASIM... HİKAYEDEN EBEVEYNLİĞE: KİTAP TEMELLİ EBEYN – ÇOCUK ATÖLYESİ – Saat 14:00
16 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 5.SINIFLAR – Saat 16:30
17 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 1.SINIFLAR – Saat 12:00
17 KASIM... DOĞA, SANAT VE İNSAN ÇOCUK ATÖYLESİ – 8/10 YAŞ – Saat 12:00
17 KASIM... DİLSEL GELİŞİM OYUNLARI ATÖLYESİ – 6/7 YAŞ – Saat 14:00
18 KASIM... EĞLENCELİ ADIMLAR-DANS-HAREKET ATÖLYESİ – 8/10 YAŞ – Saat 12:00
18 KASIM... HİKAYEDEN EBEVEYNLİĞE: KİTAP TEMELLİ EBEYN – ÇOCUK ATÖLYESİ – Saat 14:00
19 KASIM... EĞLENCELİ ADIMLAR-DANS-HAREKET ATÖLYESİ – 5/7 YAŞ – Saat 11:00
19 KASIM... HİKAYEDEN EBEVEYNLİĞE: KİTAP TEMELLİ EBEYN – ÇOCUK ATÖLYESİ – Saat 14:00
20 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 3.SINIFLAR – Saat 10:00
20 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 2.SINIFLAR – Saat 11:30
20 KASIM... ÇİNYO İLE MARKONYO-EBEVEYN ÇOCUK TİYATROSU – Saat 12:00
20 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 1.SINIFLAR – Saat 13:15
20 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 4.SINIFLAR – Saat 15:00
20 KASIM... DOĞA, SANAT VE İNSAN ÇOCUK ATÖYLESİ – 5/7 YAŞ – Saat 15:00
--
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!