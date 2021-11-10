Çocuklara kültür sanat ve eğlence 0:00 / 0:00

Maximum Uniq 12 Kasım'da okulların ilk ara tatile girmesiyle 13 - 21 Kasım arasında bir çok etkinlikle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil dönemi yaşatacak

HABERTURK.COM

Pentalitha Matematik atölyesi, drama atölyeleri, müzik etkinlikleri, kukla atölyeleri, felsefe atölyeleri, ebeveyn katılımlı psikolog söyleşileri, dilsel gelişim atölyeleri, doğa & sanat atölyeleri gibi pek çok atölye ara tatil boyunca her gün Maximum Uniq Lounge ve Maximum Uniq Box'ta olacak.

Ayrıca Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır'ın geliştirdiği proje çerçevesinde çocuklar için çeşitli atölyeler ve etkinlikleri kapsayan 'Taş Kağıt Makas - Duygu Atölyesi', çocuklar ve ebeveynlerle buluşacak.

MAXIMUM UNIQ HALL

28 KASIM... LUDWIG ve ARKADAŞLARI – Saat 15:00 (Çocuk oyunu)

MAXIMUM UNIQ BOX

13 KASIM... YARATICI DRAMA-SANAT TERAPİSİ (MUTLULUK-ENDİŞE) ATÖLYESİ-ÇOCUK TİYATROSU – Saat 10:30

14 KASIM... JAZZ FOR KIDS – Saat 15:00 (Çocuk oyunu)

15 KASIM... YARATICI DRAMA-SANAT TERAPİSİ (MUTLULUK-ENDİŞE) ATÖLYESİ - ÇOCUK TİYATROSU – Saat 10:30

16 KASIM... YARATICI DRAMA-SANAT TERAPİSİ (MUTLULUK-ENDİŞE) ATÖLYESİ-ÇOCUK TİYATROSU – Saat 10:30

21 KASIM... YARATICI DRAMA-SANAT TERAPİSİ (MUTLULUK-ENDİŞE) ATÖLYESİ-ÇOCUK TİYATROSU – Saat 10:30

Wise Akademi'nin atölyeleri, Maximum Uniq Lounge'de çocuklar ve ebeveynleriyle buluşacak.

MAXIMUM UNIQ LOUNGE

14 KASIM... EĞLENCELİ ADIMLAR-DANS-HAREKET ATÖLYESİ – 5/7 YAŞ – Saat 11:00

14 KASIM... DOĞA, SANAT VE İNSAN ÇOCUK ATÖLYESİ – 8/10 YAŞ – Saat 14:00

14 KASIM... ÇİNYO İLE MARKONYO-EBEVEYN ÇOCUK TİYATROSU – Saat 15:00

15 KASIM... DİLSEL GELİŞİM OYUNLARI ATÖLYESİ – 6/7 YAŞ – Saat 12:00

15 KASIM... DOĞA, SANAT VE İNSAN ÇOCUK ATÖYLESİ – 5/7 YAŞ – Saat 14:00

15 KASIM... EĞLENCELİ ADIMLAR-DANS-HAREKET ATÖLYESİ – 8/10 YAŞ – Saat 15:00

16 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 3.SINIFLAR – Saat 10:00

16 KASIM... DİLSEL GELİŞİM OYUNLARI ATÖLYESİ – 8/10 YAŞ – Saat 12:00

16 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 2.SINIFLAR – Saat 12:00

16 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 4.SINIFLAR – Saat 14:00

16 KASIM... HİKAYEDEN EBEVEYNLİĞE: KİTAP TEMELLİ EBEYN – ÇOCUK ATÖLYESİ – Saat 14:00

16 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 5.SINIFLAR – Saat 16:30

17 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 1.SINIFLAR – Saat 12:00

17 KASIM... DOĞA, SANAT VE İNSAN ÇOCUK ATÖYLESİ – 8/10 YAŞ – Saat 12:00

17 KASIM... DİLSEL GELİŞİM OYUNLARI ATÖLYESİ – 6/7 YAŞ – Saat 14:00

18 KASIM... EĞLENCELİ ADIMLAR-DANS-HAREKET ATÖLYESİ – 8/10 YAŞ – Saat 12:00

18 KASIM... HİKAYEDEN EBEVEYNLİĞE: KİTAP TEMELLİ EBEYN – ÇOCUK ATÖLYESİ – Saat 14:00

19 KASIM... EĞLENCELİ ADIMLAR-DANS-HAREKET ATÖLYESİ – 5/7 YAŞ – Saat 11:00

19 KASIM... HİKAYEDEN EBEVEYNLİĞE: KİTAP TEMELLİ EBEYN – ÇOCUK ATÖLYESİ – Saat 14:00

20 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 3.SINIFLAR – Saat 10:00

20 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 2.SINIFLAR – Saat 11:30

20 KASIM... ÇİNYO İLE MARKONYO-EBEVEYN ÇOCUK TİYATROSU – Saat 12:00

20 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 1.SINIFLAR – Saat 13:15

20 KASIM... PENTALİTHA MATEMATİK OYUNLARI – 4.SINIFLAR – Saat 15:00

20 KASIM... DOĞA, SANAT VE İNSAN ÇOCUK ATÖYLESİ – 5/7 YAŞ – Saat 15:00

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