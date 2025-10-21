Ara tatil yaklaşıyor! Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, ilk ara tatilin tarihini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre Kasım ayında yapılacak bir haftalık ara tatil için geri sayım başladı. Yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler kısa bir molayla dinlenme fırsatı bulacak, aileler ise Kasım ara tatilinde kısa seyahat planları yapabilecek. Peki, ara tatil ayın kaçında, kaç gün sürecek? İşte detaylar...
Ekim ayının son günleri yaklaşırken öğrenciler ve velilerde “Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?” heyecanı arttı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 takvimine göre, okullar Kasım ayında bir haftalık molaya girecek. Hafta sonlarıyla birleşecek bu tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için nefes alma zamanı olacak. İşte güncel bilgiler...
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMAN?
10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?
16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.