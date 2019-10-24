Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan 2019- 2020 e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131nda ba\u015flat\u0131lan yeni uygulamayla art\u0131k yaz tatiliyle yar\u0131y\u0131l tatilinin yan\u0131 s\u0131ra, \u00f6\u011frenciler kas\u0131m ve nisan aylar\u0131nda ara tatile \u00e7\u0131kacak. \u0130lk kez bu y\u0131l uygulanacak ara tatiller i\u00e7in geri say\u0131m ba\u015flad\u0131. \u0130lk ara tatilde 15 Kas\u0131m Cuma g\u00fcn\u00fc ders bitiminde tatile \u00e7\u0131kacak \u00f6\u011frenciler, 25 Kas\u0131m Pazartesi g\u00fcn\u00fc okula ba\u015flayacak. \u0130kinci haftal\u0131k ara tatil ise 2020 nin Nisan ay\u0131nda olacak. \u0130kinci tatil 3 Nisan Cuma ders bitiminde ba\u015flayacak, 13 Nisan Pazartesi g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frenciler i\u00e7in ders zili yeniden \u00e7alacak. 9 Eyl\u00fcl tarihinde ba\u015flayan birinci d\u00f6nem, 17 Ocak ta sona erecek. \u0130kinci d\u00f6nem ise 3 \u015eubat ta ba\u015flayacak. Okullar 19 Haziran 2020 de kapanacak. AYA YAYILMASI DAHA VER\u0130ML\u0130 OLACAK Turizmciler, bu y\u0131l ilk kez uygulanacak ara tatil uygulamas\u0131n\u0131n sekt\u00f6re ciddi katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnde. Profesyonel Otel Y\u00f6neticileri Derne\u011fi (POYD) Ba\u015fkan\u0131 \u00dclkay Atmaca, ara tatilin sekt\u00f6re hareketlilik getirece\u011fini kaydetti. Tatilin t\u00fcm yurtta birer hafta olmas\u0131 yerine t\u00fcm aya yay\u0131lmas\u0131n\u0131n sekt\u00f6r a\u00e7\u0131s\u0131ndan daha verimli olaca\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Atmaca, Tatil b\u00f6lgesel olarak ayarlansayd\u0131 \u00e7ok daha iyi olurdu. Kas\u0131m ve nisan\u0131n tamam\u0131na yay\u0131labilirdi. \u0130nsanlar\u0131m\u0131z daha keyifli tatil yapabilirdi. Bu birer haftal\u0131k s\u00fcre\u00e7 de turizme hareketlilik kazand\u0131racakt\u0131r. T\u00fcrkiye yi b\u00f6lgelere ay\u0131r\u0131p kas\u0131m ve nisan\u0131n tamam\u0131na uyarlanan tatil \u00e7ok daha fazla t\u00fcketicinin yararlanmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. Biz de daha fazla misafir alabilecektik dedi. YO\u011eUN REZERVASYON ALIYORUZ Ekim ay\u0131n\u0131n sonlar\u0131na gelinmesine ra\u011fmen halen \u00e7ok s\u0131cak bir havan\u0131n hakim oldu\u011funu vurgulayan Atmaca, Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 30, deniz suyu s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ise 24- 25 derece. \u0130nsanlar denize giriyor. Sezon sonuna gelmi\u015f olmam\u0131za ra\u011fmen tesislerin b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 dolu. Yani sezon uzad\u0131. Ara tatil \u00f6zellikle i\u00e7 pazarda son d\u00f6nemde tatile gidememi\u015f, i\u015f yo\u011funlu\u011funda tatil yapma f\u0131rsat\u0131 bulamayan vatanda\u015flar\u0131n tatile \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in iyi bir se\u00e7enek. \u015eu anda kas\u0131m ara tatili i\u00e7in yo\u011fun rezervasyon al\u0131yoruz. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki haftalarda bu oran daha da artacak. Kas\u0131mdaki ara tatil bir aya yay\u0131lm\u0131\u015f olsayd\u0131 sezon bir ay daha uzayacakt\u0131. Yine nisan\u0131n tamam\u0131na yay\u0131lsayd\u0131 sezon bir ay erken ba\u015flayacakt\u0131. Bu birer haftal\u0131k s\u00fcre\u00e7ler dahi sezonun uzamas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak. Ciddi talep bekliyoruz diye konu\u015ftu. BU 9 G\u00dcN\u00dc \u0130NSANLAR MUTLAKA DE\u011eERLEND\u0130RECEKT\u0130R Alanya Turizm Tan\u0131tma Vakf\u0131 (ALTAV) Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi turizmci ve acente sahibi Cengiz Top\u00e7u, ara tatil uygulamas\u0131n\u0131n olumlu bir geli\u015fme oldu\u011funu, b\u00f6ylelikle e\u011fitimde 4 tatil ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Cengiz Top\u00e7u, Asl\u0131nda bu turizm hareketlili\u011fi i\u00e7in olumlu bir geli\u015fme. Kas\u0131m ay\u0131nda ve nisan ay\u0131nda \u00f6zellikle 5 g\u00fcn, hafta sonlar\u0131yla birle\u015fti\u011finde 9 g\u00fcn oluyor. Bu 9 g\u00fcn\u00fc insanlar mutlaka de\u011ferlendirecektir. Burada iki b\u00fcy\u00fck \u015fey \u00e7\u0131k\u0131yor kar\u015f\u0131m\u0131za, birisi kas\u0131m ve nisan ay\u0131nda otellerin doluluklar\u0131n\u0131 olumlu anlamda etkileyece\u011fi i\u00e7in i\u015fletmeler a\u00e7\u0131s\u0131ndan s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. Bu da i\u015fletmeler i\u00e7in kazan\u00e7 olacakt\u0131r dedi. F\u0130YATLARDAN DOLAYI TAT\u0130L YAPAMAYANLAR DE\u011eERLEND\u0130RECEK Ara tatilin T\u00fcrkiye genelinde de\u011fi\u015fik rotalar yarataca\u011f\u0131na i\u015faret eden Cengiz Top\u00e7u, Deniz, kum, g\u00fcne\u015f \u00fc\u00e7lemesinin d\u0131\u015f\u0131nda olan bu aylar, k\u00fclt\u00fcr turizmi ve termal turizminin geli\u015fmesine yol a\u00e7acak, bu tarihlerde doluluk artacakt\u0131r. Ayr\u0131ca bu tarihlerdeki fiyatlar hem ula\u015f\u0131m hem konaklama anlam\u0131nda daha makul seviyelere inecek. Fiyatlardan dolay\u0131 temmuz ve a\u011fustos aylar\u0131nda tatil yapamayanlar bunu olumlu de\u011ferlendirecek ve onlar da tatil yapma f\u0131rsatlar\u0131n\u0131 elde edecektir diye konu\u015ftu. N\u0130SAN \u0130\u00c7\u0130N Y\u00dcZDE 50- 60 YEN\u0130 TALEP GELD\u0130\u011e\u0130 S\u00d6YLEN\u0130YOR Ald\u0131klar\u0131 son bilgilere g\u00f6re ara tatillerden kas\u0131m ay\u0131ndakinin turizme etkisinin nispeten daha az olaca\u011f\u0131n\u0131 aktaran Cengiz Top\u00e7u, \u015f\u00f6yle devam etti: \u00c7\u00fcnk\u00fc bu yeni bir tatil al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131. \u0130nsanlar yeniden tatil planlamas\u0131 yapacak. Kas\u0131m ay\u0131nda \u00e7ok fazla olmasa da etkisi var. Hatta baz\u0131 otellerin kas\u0131m ay\u0131 sonuna kadar a\u00e7\u0131k kalmas\u0131n\u0131n sebeplerinden biri de bu. Fakat nisan ay\u0131yla ilgili olumlu d\u00f6n\u00fc\u015fler oluyor. Ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bilgilere g\u00f6re nisanda ge\u00e7en seneye oranla i\u00e7 turizm hareketli\u011finde \u00f6zellikle baz\u0131 acentelerde y\u00fczde 50- 60 yeni talep geldi\u011fi s\u00f6yleniyor. \u0130K\u0130 YEN\u0130 TAT\u0130L AYI KAZANMI\u015e OLURUZ T\u00fcrkiye Otelciler Federasyonu (T\u00dcROFED) Ba\u015fkan\u0131 Osman Ay\u0131k ise \u015f\u00f6yle dedi: Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan bu yeni d\u00fczenleme, bizim beklentilerimiz do\u011frultusunda bir d\u00fczenleme. Bir iki r\u00f6tu\u015f yapmak laz\u0131m. En \u00f6nemli taleplerimizden birisi gerek nisan gerekse kas\u0131m ay\u0131ndaki ara tatillerde T\u00fcrkiye yi belli b\u00f6lgelere b\u00f6lerek, 3 b\u00f6lge \u015feklinde m\u00fctalaa edip, nisan ay\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndan sonuna kadar 3 b\u00f6lgeyi 3 d\u00f6nemde s\u0131n\u0131rlayarak ay\u0131n tamam\u0131n\u0131 tatil ay\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek. Ayn\u0131 \u015fey kas\u0131m ay\u0131 i\u00e7in de yap\u0131labilir. Dolay\u0131s\u0131yla bununla biz iki yeni tatil ay\u0131 kazanm\u0131\u015f oluruz ki bunun son derece \u00f6nemli bir etkisi olur.